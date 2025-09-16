Модель сотрудничества нового типа: как Азербайджан и Китай укрепляют отношения

Автор: Ибрагим Алиев

В 2025 году азербайджано-китайские отношения вышли на качественно новый уровень, что подтверждается серией событий, которые придали партнерству особую глубину и конкретику. Если ранее сотрудничество двух стран можно было описать как динамично развивающееся, но всё же преимущественно декларативное, то теперь оно обретает черты системного и стратегического альянса. Ключевым этапом этого процесса стали государственные визиты Президента Ильхама Алиева в Китай, в частности и 30 августа, а также участие Азербайджана в крупнейшей инвестиционной платформе Поднебесной - Китайской международной ярмарке инвестиций и торговли CIFIT-2025 в Сямэне. В совокупности эти события не только обозначили новый политико-экономический баланс, но и продемонстрировали намерение двух стран синхронизировать усилия в рамках глобальных инициатив, в первую очередь "Один пояс, один путь".

Визит Президента Ильхама Алиева в Китай стал продолжением апрельского подписания Совместного заявления об установлении всестороннего стратегического партнёрства. Однако августовская поездка приобрела особое символическое и практическое значение. Президент Азербайджана принял участие в работе саммита ШОС, что вновь подтвердило: Баку рассматривается Пекином как надёжный партнёр в широком региональном и глобальном контексте. Переговоры с Си Цзиньпином акцентировали внимание на энергетике, транспорте, цифровой экономике и вопросах сопряжения азербайджанских инициатив с китайской стратегией. Тем самым было подтверждено, что отношения больше не ограничиваются рамками классического торгово-экономического обмена, а приобретают институциональный и многоплановый характер.

Далее CIFIT-2025 в Сямэне стал площадкой, где Азербайджан продемонстрировал готовность закрепить своё присутствие на китайском инвестиционном поле. Участие делегации во главе с заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым подчеркнуло, что Баку нацелен не просто на обсуждения, но и на заключение конкретных соглашений. Впервые был представлен единый национальный стенд "Invest in Azerbaijan", на котором демонстрировались ключевые макроэкономические показатели, условия для инвесторов, льготы в специальных экономических зонах, а также туристический потенциал страны. Особое внимание уделялось Алятской свободной экономической зоне, Карабахскому и Восточно-Зангезурскому экономическим районам, а также Нахчыванской Автономной Республике. Этот стенд стал символом нового этапа: Азербайджан не просто заявляет о себе на международной арене, но и предлагает инвесторам реальные инструменты и конкретные площадки для вложений.

Одним из важных направлений обсуждений стала энергетика. Заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов подчеркнул, что соединение солнечного и ветрового потенциала Азербайджана с передовыми технологиями Китая открывает возможности для успешной реализации совместных проектов. В условиях глобального энергетического перехода эта синергия может стать ключом к формированию новой архитектуры сотрудничества в зелёной энергетике. Китай активно инвестирует в возобновляемые источники, а Азербайджан обладает уникальными природными ресурсами и географическим положением, что создаёт благоприятные условия для долгосрочного взаимодействия.

Не менее важной сферой стала транспортно-логистическая. Азербайджан последовательно развивает коридоры Восток-Запад и Север-Юг, позиционируя себя в качестве регионального хаба. В этом контексте Зангезурский коридор, строительство которого выходит на финальную стадию, приобретает стратегическое значение. Он соединит основную часть Азербайджана с Нахчываном и откроет новые горизонты для среднеазиатско-европейского транзита. Для Китая, продвигающего инициативу "Один пояс, один путь", такие проекты имеют ключевое значение. Азербайджан был одним из первых государств, поддержавших инициативу, и сегодня остаётся её активным участником, вкладывая значительные средства как внутри страны, так и за её пределами.

Отдельного внимания заслуживает участие китайских и азербайджанских компаний в панельных сессиях CIFIT. Представители Азербайджанского инвестиционного холдинга, Агентства развития экономических зон, китайской экономической зоны Хоргос и других структур обменялись мнениями о будущем двусторонних контактов. Здесь важен сам факт: диалог ведётся уже не только на уровне государственных органов, но и в формате бизнеса к бизнесу. Около ста предпринимателей из сфер промышленности, энергетики, сельского хозяйства, ИКТ и логистики обсуждали пути локализации производства и совместных проектов. Это свидетельствует о том, что сотрудничество выходит за рамки межправительственных соглашений и получает практическое наполнение.

Ключевые выступления официальных лиц на ярмарке подтвердили общий настрой. Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев отметил, что установление всестороннего стратегического партнёрства придало мощный импульс торгово-инвестиционным отношениям, а устойчивость положительной динамики напрямую связана с совместным участием в "Одном поясе, одном пути". Заместитель министра коммерции Китая Линь Ци заявил, что экономические связи двух стран развиваются по восходящей линии, подчеркнув активное сотрудничество китайских компаний в сферах торговли, промышленности, логистики и зелёной энергетики. Первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев указал на успешную реализацию совместных инициатив в промышленности, сельском хозяйстве и цифровой сфере.

Не стоит забывать, что экономические отношения подкрепляются политической волей. Визит Президента Ильхама Алиева в Пекин 30 августа и состоявшаяся встреча с Си Цзиньпином стали свидетельством того, что главы государств лично курируют процесс сближения. Подчёркивается взаимодополняемость стратегий: для Китая Азербайджан является надёжным партнёром на Южном Кавказе, обеспечивающим выход к ключевым транспортным маршрутам Евразии; для Азербайджана Китай - источник инвестиций, технологий и огромного рынка.

Если рассматривать в сравнении с другими партнёрами, становится ясно, что модель взаимодействия с Китаем отличается. Россия традиционно делает акцент на энергетике и поставках сырья, Европейский союз - на регуляторных стандартах и "мягкой силе". Китай же привносит комплексный подход: инвестиции в инфраструктуру, передачу технологий, образовательные и кадровые программы. Так, в рамках деятельности GIZ и KfW налаживаются системы обучения специалистов и модернизации сетей, что позволяет подготовить почву для крупных совместных проектов.

В долгосрочной перспективе именно китайский фактор может стать локомотивом технологического обновления Азербайджана. В энергетике это означает переход к новым источникам и повышению устойчивости системы к климатическим вызовам. В логистике - превращение страны в полноценный узел евразийской торговли. В цифровой экономике - доступ к технологиям и инновациям, которые позволят ускорить процессы индустриализации.

Всё это в совокупности формирует картину стратегического партнёрства, которое невозможно свести к набору отдельных соглашений. Речь идёт о долгосрочной траектории, в рамках которой Азербайджан становится не только получателем инвестиций, но и активным соавтором евразийской интеграции. Для Баку это означает укрепление независимости, диверсификацию внешнеэкономических связей и создание прочного фундамента для устойчивого развития. Для Пекина - надёжного партнёра в регионе, который способен обеспечить стабильность и открытые маршруты.

2025 год станет вехой в истории двусторонних отношений. Азербайджан и Китай закрепили политическую основу стратегического партнёрства, продемонстрировали приверженность совместным инициативам и начали наполнять сотрудничество практическими проектами. В ближайшие годы можно ожидать расширения спектра взаимодействия - от зелёной энергетики до высоких технологий. Важнейшим итогом становится то, что это сотрудничество перестаёт быть вспомогательным и приобретает черты системообразующего фактора для обеих сторон.