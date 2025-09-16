Бельгия и США заключили крупную оборонную сделку

На фоне обострения конфликта в Украине и залетов российских дронов на территории Польши и Румынии, США одобрили продажу Бельгии сотен ракет на общую сумму 280 млн евро.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство BELGA.

Эта цифра оказалась значительно ниже ранее озвученных прогнозов в размере около 480 млн евро. О решении сообщил Пентагон в понедельник, уточнив, что Госдепартамент США дал разрешение на сделку. Первоначальные оценки предполагали, что Бельгия заплатит 567,8 млн долларов (около 480 млн евро) за ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9X Sidewinder. Однако, как заявил пресс-секретарь министра обороны Тео Франкена Ян Ван Камп, реальная стоимость составит 280 млн евро. Разница объясняется особенностями внутренней процедуры лицензирования экспорта в США.

Перед заключением контракта американское правительство должно получить одобрение Конгресса на продажу вооружений и сопутствующего оборудования по максимально возможной сумме. Чтобы предусмотреть возможные изменения требований со стороны покупателя, эта сумма искусственно увеличивается на 30-50%. В итоге утвержденный потолок почти всегда превышает окончательную стоимость сделки.

Таким образом, разница в 200 млн евро между утвержденной и фактической суммой объясняется именно этим механизмом.

Закупка ракет входит в программу "План боеприпасов 2025", принятую бельгийским правительством в июле. Она нацелена на восполнение хронического дефицита вооружений и восстановление национальных запасов.

Сроки поставок пока не уточняются. По словам официальных лиц, глобальные конфликты и высокий спрос на военное оборудование приводят к значительным задержкам.