Трамп предупредил ХАМАС
У движения ХАМАС будут большие проблемы, если они попытаются использовать заложников в качестве живого щита.
Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент США Дональд Трамп перед вылетом в Лондон.
"Я слышал, что ХАМАС пытается использовать старую схему с живым щитом. Если они это сделают, у них будут большие проблемы", - сказал он.
