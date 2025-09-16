Трамп предупредил ХАМАС

У движения ХАМАС будут большие проблемы, если они попытаются использовать заложников в качестве живого щита.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент США Дональд Трамп перед вылетом в Лондон.

"Я слышал, что ХАМАС пытается использовать старую схему с живым щитом. Если они это сделают, у них будут большие проблемы", - сказал он.