Баку и Абу-Даби сверили часы

Автор: Лейла Таривердиева

Отношения между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) отличаются стабильностью и поступательным развитием. С момента установления дипломатических связей в начале 1990-х годов Баку и Абу-Даби выстроили прочный фундамент политического диалога, экономического взаимодействия и культурного обмена. Сегодня сотрудничество двух стран охватывает широкий спектр направлений и приобретает стратегическое значение в контексте меняющейся региональной и глобальной повестки.

Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна встречали в Карабахе. В Шуше состоялась встреча высокого гостя Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Затем лидеры двух стран переговорили уже в расширенном составе. В ходе встречи стороны обменялись подписанными между Азербайджаном и ОАЭ документами.

Президенты Азербайджана и ОАЭ осмотрели расстрелянные армянскими оккупантами памятники Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли, посетили Шушинский филиал Национального музея ковра, ознакомились с ходом строительства Новой Шушинской мечети, поездили по возрождающемуся городу Физули. Президенты Азербайджана Ильхам Алиев и ОАЭ - Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян также посмотрели шоу карабахских скакунов, устроенное в честь высокого гостя на Джыдыр дюзю.

Отношения Баку и Абу-Даби в последние годы приобрели серьезную динамику. Это гармоничные отношения двух сильных и самодостаточных государств, заинтересованных друг в друге и преследующих в региональной политике благие цели. А контакты между президентами приобрели не только политической, но и дружеский характер.

"Наши отношения основаны на братстве, дружбе. Подписанные сегодня многочисленные документы выведут наши связи на новый уровень. Каждый подписанный документ имеет большое значение. Среди них я хотел бы особо отметить Совместную декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этот документ выводит наши политические отношения на самый высокий уровень", - сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с Президентом ОАЭ в расширенном составе.

Глава государства отметил, что между странами углубляется сотрудничество в нефтегазовой сфере. Среди подписанных сегодня документов есть документ о сотрудничестве в транспортном секторе, которое имеет большие перспективы.

В Шуше было подписано множество документов о сотрудничестве в различных сферах. В том числе Совместная декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами; Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и компанией Masdar по сотрудничеству в зонах зеленой энергии Азербайджанской Республики; Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и компанией Presight по сотрудничеству в реализации Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы; Договор между ООО "Бакинский судостроительный завод" и ОАО Abu Dhabi Ports Company о строительстве и продаже двух контейнеровозов; Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Азербайджанской Республики и ОАО XRG по инвестированию в Южный газовый коридор; Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов по сотрудничеству в сфере транспорта. А также целый ряд других документов

Отметим, что ОАЭ является одной из ведущих стран Глобального Юга. В контексте того большого значения, которое придает Азербайджан сотрудничеству на пространстве Глобального Юга, отношения с Эмиратами можно назвать приоритетными для нашей страны. В свою очередь Азербайджан, занимая стратегически выгодную позицию на стыке Востока и Запада, Севера и Юга, представляет для Абу-Даби большой интерес и с точки зрения своих транзитных возможностей, и в качестве соприкосновения цивилизаций.

Необходимо также сказать о политике Баку по выходу на Ближний Восток. Азербайджан начинает все активнее проявлять интерес к сотрудничеству со странами этого региона. И интерес этот не отстраненный, а практический. Как известно, летом начались поставки в Сирию азербайджанского газа, чем Азербайджан застолбил себе место на энергетическом рынке Ближнего Востока. а Ближний Восток, как известно, является частью еще более обширного пространства - Глобального Юга.

Как отмечал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к участникам Учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга, проходившей в апреле этого года в Баку, Азербайджан взял на себя роль связующего звена между Глобальным Югом и Глобальным Севером и намерен внести новый вклад в дело укрепления доверия. Благодаря своей активной дипломатии, подчеркнул глава государства, Азербайджан продолжает решительно работать над сокращением разрыва между позициями Глобального Севера и Глобального Юга, содействовать более инклюзивному и эффективному диалогу.

Объединенные Арабские Эмираты, конечно же, отличаются по уровню развития и мощи экономики от многих других стран Глобального Юга. Эта страна играет важную роль в своем регионе и может влиять на процессы. Так же, как Азербайджан занимает ведущие позиции на Южном Кавказе и оказывает огромное влияние на происходящее здесь.

Азербайджан и ОАЭ поддерживают регулярный политический диалог, основанный на взаимном уважении и учете национальных интересов, что очень важно. ОАЭ поддерживают усилия Азербайджана, направленные на обеспечение стабильности и развития региона, а также высоко оценивают вклад страны в межкультурный диалог и глобальные энергетические проекты, о чем официальные лица страны неоднократно высказывались.

Основным пунктом двусторонней повестки является экономическое сотрудничество. ОАЭ входят в число наиболее активных инвесторов в азербайджанскую экономику, в Азербайджане зарегистрировано свыше 420 компаний с капиталом ОАЭ, работающих в области промышленности, сельского хозяйства и переработки, транспорта, строительства, торговли, сфере услуг и других сферах.

Азербайджан тоже не отстает. Страна рассматривает Эмираты как важный рынок для экспорта своей нефтехимической, сельскохозяйственной продукции. Торговый оборот между странами не бьет рекордов, но демонстрирует положительную динамику, а благодаря подписанным соглашениям о защите инвестиций и устранении двойного налогообложения стороны получают дополнительные гарантии стабильности делового сотрудничества.

ОАЭ входят в пятерку крупнейших инвесторов в экономику Азербайджана. Согласно статистике, в прошлом году объем инвестиций из ОАЭ составил 490,2 миллиона долларов (7 процентов). Резко возросли с начала года показатели товарооборота, денежные переводы из Азербайджана в ОАЭ, стороны укрепляют сотрудничество в банковской сфере. Стороны работают над диверсификацией структуры торговли, инвестиционными проектами.

Серьезным толчком к развитию взаимодействия двух стран стал июльский рабочий визит в Абу-Даби Президента Ильхама Алиева. В ходе этого визита состоялось подписание Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов. Соглашение предусматривает дальнейшее укрепление экономического сотрудничества и либерализацию торговли, создает важную основу для развития устойчивой, наукоемкой и инновационной экономики, отвечающей будущим вызовам. Этот документ открывает новые возможности для увеличения инвестиций между нашими странами, развития промышленности, торговли, сельского хозяйства, возобновляемой энергетики, финансов, туризма, логистики, строительства и других секторов.

Как отметил на встрече 16 сентября Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, отношения между ОАЭ и Азербайджаном на протяжении минувших десятилетий поступательно развивались, а товарооборот, в частности в ненефтяном секторе, увеличился в 2024 году до 2,24 миллиарда долларов. Высокий гость напомнил, что в июле страны подписали Соглашение о всестороннем экономическом сотрудничестве. "Этот документ придал новый импульс нашим экономическим связям. Иншаллах, он окажет огромное влияние на претворение в жизнь наших общих экономических целей. Мы в Объединенных Арабских Эмиратах заинтересованы в дальнейшем расширении этого сотрудничества, особенно в сферах экономики и возобновляемых источников энергии, продовольственной безопасности, а также культуры и, конечно же, в других важных областях, так как эти направления обещают нам достижение значительных результатов в будущем", - сказал Президент ОАЭ.

И, конечно же, особо следует выделить сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики.

"Мы особенно благодарны Вашей стране и компаниям Вашей страны за оказанную нам огромную поддержку в разработке возобновляемых видов энергии в Азербайджане. Компании Объединенных Арабских Эмиратов являются здесь нашими стратегическими партнерами, основными инвесторами. Строительство первой в Азербайджане солнечной электростанции, инвестиции в нее стали возможны благодаря поддержке Вашей страны. Вы знаете, что у нас более обширные планы, и производство нескольких гигаватт возобновляемой энергии в Азербайджане в ближайшем будущем станет возможным именно благодаря Вашим личным указаниям и деятельности компаний Вашей страны", - подчеркнул, выступая на встрече в Шуше, Президент Ильхам Алиев.

Как и Азербайджан, ОАЭ является нефтегазодобывающей страной, и так же, как наша страна, демонстрирует отличную динамику в реализации проектов, направленных на борьбу с изменениями климата. Так, в конце ноября 2023 года в ОАЭ была запущена крупнейшая в мире солнечная электростанция Аль-Дафра, в июле того же года в Дубае заработал крупнейший в мире завод по переработке отходов в энергию. К 2030 году ОАЭ стремится утроить мощность инфраструктуры, использующей возобновляемые источники энергии, до 14 ГВт, а к 2050-му добиться энергетического баланса, который на 44 процента будет обеспечивать зеленая энергия.

Напомним, что Азербайджан к 2030 году планирует довести долю возобновляемых источников энергии в мощностях по производству электроэнергии до 30 процентов.

Азербайджан сотрудничает с крупнейшей компанией ОАЭ в сфере ВИЭ - Masdar, реализующей проекты в десятках стран мира. Компания пришла в Азербайджан в феврале 2020 года, когда было подписано соглашение о сотрудничестве между Минэнерго АР и Masdar. Документ закрепил намерения сторон относительно проекта солнечной электростанции мощностью 1 ГВт. Этот проект стал значительным шагом для диверсификации энергетического сектора Азербайджана.

В январе 2023 года в рамках рабочего визита Президента Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты, в Абу-Даби между SOCAR и компанией Masdar было подписано соглашение о совместной разработке проектов морских ветряных и водородных проектов мощностью 2ГВт, а также соглашение о совместной разработке солнечных фотоэлектрических 1 ГВт мощностью и 1 ГВт мощности наземных ветровых проектов.

26 октября 2023 года была запущена построенная Masdar Гарадагская солнечная электростанция мощностью 230 МВт, ставшая крупнейшей СЭС на Южном Кавказе. В тот же день Masdar подписала с азербайджанской стороной еще три инвестиционных соглашения в сфере зеленой энергии общей мощностью 1000 МВт. Одно из них было запущено в реализацию в августе этого года - 12 августа эмиратская компания начала строительство Билясуварской солнечной электростанции.

Учитывая взаимные интересы и стратегическое расположение обеих стран, можно ожидать дальнейшего сближения Баку и Абу-Даби, что будет способствовать не только развитию наших стран, но и укреплению стабильности в регионах, где они находятся.