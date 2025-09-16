https://news.day.az/world/1780971.html Израиль начал масштабную операцию в Газе - ВИДЕО Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о запуске масштабного удара по укрепленным позициям ХАМАС в городе Газа. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ЦАХАЛ. За последние 24 часа войска 98-й дивизии начали наземные операции в центре города в рамках операции "Колесницы Гидеона II". Солдаты действуют при поддержке авиации и флота.
Израиль начал масштабную операцию в Газе - ВИДЕО
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о запуске масштабного удара по укрепленным позициям ХАМАС в городе Газа.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на ЦАХАЛ.
За последние 24 часа войска 98-й дивизии начали наземные операции в центре города в рамках операции "Колесницы Гидеона II". Солдаты действуют при поддержке авиации и флота.
Отмечается, что в ходе огневой поддержки были поражены десятки объектов террористической инфраструктуры, включая военные сооружения, наблюдательные позиции и заминированные здания, предназначенные для нанесения вреда израильским войскам.
