"Талибан" запретил Wi-Fi

В Афганистане лидер находящегося у власти движения "Талибан" Хибатулла Ахундзада запретил Wi-Fi в одной из провинций, чтобы "предотвратить безнравственность".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Associated Press.

Это первый случай подобного запрета с момента захвата власти Талибаном в августе 2021 года. В связи с этим решением правительственные учреждения, частный сектор, государственные учреждения и жилые дома в северной провинции Балх остались без Wi-Fi, при этом мобильный интернет продолжает работать.

Представитель правительства провинции Хаджи Аттаулла Заид заявил, что в Балхе больше нет кабельного интернета по приказу лидера Ахундзады.

"Эта мера была принята для предотвращения безнравственности, и в стране будет построена альтернатива для удовлетворения потребностей", - сказал Заид агентству.