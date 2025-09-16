https://news.day.az/hitech/1780981.html США достигли соглашения с Китаем по TikTok Достигнуто соглашение с Китаем о продолжении работы социальной сети TikTok в США. Как передает Day.Az, об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп. Он сообщил, что в пятницу проведет разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы все подтвердить. "У нас есть сделка по TikTok, я достиг соглашения с Китаем.
США достигли соглашения с Китаем по TikTok
Достигнуто соглашение с Китаем о продолжении работы социальной сети TikTok в США.
Как передает Day.Az, об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп.
Он сообщил, что в пятницу проведет разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы все подтвердить.
"У нас есть сделка по TikTok, я достиг соглашения с Китаем. В пятницу я поговорю с председателем Си, чтобы все подтвердить", - сказал глава администрации Белого дома.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре