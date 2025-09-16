США достигли соглашения с Китаем по TikTok

Достигнуто соглашение с Китаем о продолжении работы социальной сети TikTok в США.

Как передает Day.Az, об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп.

Он сообщил, что в пятницу проведет разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы все подтвердить.

"У нас есть сделка по TikTok, я достиг соглашения с Китаем. В пятницу я поговорю с председателем Си, чтобы все подтвердить", - сказал глава администрации Белого дома.