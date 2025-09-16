https://news.day.az/azerinews/1780997.html Tramp Azərbaycanla bağlı növbəti paylaşım edib: Bu mənim üçün əbədi dostluq olacaq ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth" sosial şəbəkəsində Azərbaycanla bağlı növbəti paylaşım edib. Day.Az-ın məlumatına görə, özünün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyanla birgə fotosunu paylaşıb.
Tramp Azərbaycanla bağlı növbəti paylaşım edib: Bu mənim üçün əbədi dostluq olacaq
ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth" sosial şəbəkəsində Azərbaycanla bağlı növbəti paylaşım edib.
Day.Az-ın məlumatına görə, Ağ Ev rəhbəri özünün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyanla birgə fotosunu paylaşıb.
"Azərbaycan və Ermənistan arasında müharibənin həllinə kömək etmək, eyni zamanda bu iki böyük lider Prezident İlham Əliyev və Baş nazir Nikol Paşinyanla dost olmaq şərəfdir. Bu mənim üçün, amma daha da önəmlisi Amerika Birləşmiş Ştatları üçün əbədi dostluq olacaq", - deyə Tramp yazıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре