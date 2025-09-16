https://news.day.az/azerinews/1780865.html Cıdır düzündə Qarabağ atlarının yürüşü keçirilib - VİDEO Bu gün Şuşanın tarixi Cıdır düzündə Qarabağ atlarının nümunəvi paradı keçirilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. "Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında möhkəm dostluğu qeyd edib.
Cıdır düzündə Qarabağ atlarının yürüşü keçirilib - VİDEO
Bu gün Şuşanın tarixi Cıdır düzündə Qarabağ atlarının nümunəvi paradı keçirilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
"Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında möhkəm dostluğu qeyd edib. İrs və qardaşlıq rəmzi olan Qarabağ atı bu müqəddəs torpaqda mədəniyyətləri bir daha birləşdirdi", - paylaşımda qeyd edilib.
