Самая странная автогонка - ВИДЕО
В Италии прошли автогонки на необычных машинах.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.
"Автогонки "при температуре 39°" прошли в Италии. Местные Доминики Торетто устроили заезд на странных автомобилях", - говорится в публикации.
На размещенных кадрах показаны укороченный, приплюснутый и заниженный автомобили.
