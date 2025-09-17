Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт пожаловался на проблемы со здоровьем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его цитирует The Guardian.

Спортсмен заявил, что испытывает проблемы с дыханием после того, как порвал ахиллово сухожилие. "Когда я поднимаюсь по лестнице, я задыхаюсь", - поделился он подробностями, добавив, что ему нужно снова бегать.

В сентябре 2024 года Болт сообщил, что во время благотворительного матча в Лондоне получил разрыв ахиллова сухожилия правой ноги. Бывший легкоатлет опубликовал фотографию с костылями и отметил, что остается "воином".

В августе 2017-го Болт завершил карьеру в легкой атлетике. Затем ямаец предпринимал попытки стать профессиональным футболистом, но в январе 2019 года окончательно объявил об уходе из спорта. Болт - восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по бегу. Его состояние оценивается в 90 миллионов долларов.