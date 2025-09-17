Усэйн Болт пожаловался на проблемы со здоровьем
Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт пожаловался на проблемы со здоровьем.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его цитирует The Guardian.
Спортсмен заявил, что испытывает проблемы с дыханием после того, как порвал ахиллово сухожилие. "Когда я поднимаюсь по лестнице, я задыхаюсь", - поделился он подробностями, добавив, что ему нужно снова бегать.
В сентябре 2024 года Болт сообщил, что во время благотворительного матча в Лондоне получил разрыв ахиллова сухожилия правой ноги. Бывший легкоатлет опубликовал фотографию с костылями и отметил, что остается "воином".
В августе 2017-го Болт завершил карьеру в легкой атлетике. Затем ямаец предпринимал попытки стать профессиональным футболистом, но в январе 2019 года окончательно объявил об уходе из спорта. Болт - восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по бегу. Его состояние оценивается в 90 миллионов долларов.
