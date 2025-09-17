IGB подвел итоги поставок газа за первые восемь месяцев 2025 года

В августе 2025 года общий объем газа, транспортированного по интерконнектору Греция-Болгария (IGB) в направлении из Греции в Болгарию, составил 888 790,92 МВт·ч,

Как передает Day.Az, об этом сказали в ответ на запрос Trend в компании ICGB, которая является оператором трубопровода.

"За период с января по август 2025 года объем газа, транспортированного через IGB в направлении из Греции в Болгарию, составил 6 737 566,58 МВт·ч", - отметили в компании.

Отметим, что газопровод IGB соединяется с национальной газотранспортной системой Греции (DESFA S.A.) и Трансадриатическим газопроводом (TAP AG) в районе города Комотини (Греция), а также с газотранспортной системой Болгарии (Bulgartransgaz EAD) в районе Стара-Загора.

Общая протяжённость газопровода составляет 182 км, а проектная мощность - до 3 млрд кубометров в год в направлении Греция-Болгария. В зависимости от рыночного интереса к увеличению мощности и возможностей соседних газотранспортных систем, мощность IGB спроектирована с опцией увеличения до 5 млрд кубометров в год.