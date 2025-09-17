Панамец заснял загадочный объект, упавший с неба - ВИДЕО
Житель Панамы опубликовал на платформе TikTok серию видеороликов с "загадочным метеоритом".
Как передает Day.Az, об этом сообщило издание Daily Mail.
По словам автора видео, небольшой серебристый камень он обнаружил в кратере, который образовался после якобы падения метеорита. Спустя неделю на тот же аккаунт были выложены кадры со светящимся в темноте кратером, в эпицентре которого якобы был обнаружен инородный объект.
Отмечается, что со временем необычная находка обзавелась ростками - камень стал похож на картофелину. Если верить видеороликам на этом аккаунте, в настоящий момент камень оброс настолько, что разглядеть его под растительностью не представляется возможным.
Под видеороликами с поросшим камнем уже набралось миллионы просмотров. При этом Daily Mail подчеркнуло, что специалисты в области метеоритов в прошлом месяце не фиксировали упавших космических тел в Панаме.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре