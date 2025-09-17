Панамец заснял загадочный объект, упавший с неба

Житель Панамы опубликовал на платформе TikTok серию видеороликов с "загадочным метеоритом".

Как передает Day.Az, об этом сообщило издание Daily Mail.

По словам автора видео, небольшой серебристый камень он обнаружил в кратере, который образовался после якобы падения метеорита. Спустя неделю на тот же аккаунт были выложены кадры со светящимся в темноте кратером, в эпицентре которого якобы был обнаружен инородный объект.

Отмечается, что со временем необычная находка обзавелась ростками - камень стал похож на картофелину. Если верить видеороликам на этом аккаунте, в настоящий момент камень оброс настолько, что разглядеть его под растительностью не представляется возможным.

Под видеороликами с поросшим камнем уже набралось миллионы просмотров. При этом Daily Mail подчеркнуло, что специалисты в области метеоритов в прошлом месяце не фиксировали упавших космических тел в Панаме.