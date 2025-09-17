На большей части территории республики, в том числе в Баку, продолжаются осадки. Подобные погодные условия не только увеличивают скользкость дорожного покрытия, но и ограничивают видимость, что создает дополнительные риски как для водителей, так и для пешеходов.

Как передает Day.Az, Главное управление Государственной дорожной полиции еще раз призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать ограничение скорости в соответствии с погодными условиями, увеличивать дистанцию до впереди идущих автомобилей, быть особенно осторожными при приближении к пешеходным переходам. Пешеходам же следует использовать только обозначенные пешеходные переходы, вести себя более осторожно, учитывая, что в дождливую погоду видимость водителей может быть ограничена.

Главное управление ГДП еще раз призывает всех участников движения быть внимательными и строго соблюдать правила, учитывая погодные условия.