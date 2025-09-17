https://news.day.az/sport/1781036.html Тренера "Бенфики" уволили после поражения "Карабаху" Президент "Бенфики" Руй Кошта объявил об увольнении главного тренера команды Бруну Лажи. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, поводом стало поражение лиссабонцев в первом туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:3.
По словам Кошты, руководство клуба планирует назначить нового наставника уже к предстоящему матчу чемпионата Португалии против "АВС".
Лажи возглавил "Бенфику" в сентябре 2024 года и успел выиграть с командой Кубок португальской лиги.
После четырех туров текущего сезона "Бенфика" занимает шестое место в национальном первенстве, имея одну игру в запасе.
