SpaceX провела серию испытаний ракетных двигателей

Американская компания SpaceX провела 20 испытаний двигателей для космических ракет в течение недели.

Как передает Day.Az, об этом сообщило издание NASA Spase Flight (NSF).

"Переключившись на разработку двигателей, компания SpaceX на объекте в Макгрегоре, штат Техас, провела насыщенную неделю, проведя 20 испытаний двигателей. Восемь из них были посвящены двигателям Raptor, а остальные - двигателям Merlin", - сказано в публикации.

В течение этой недели был установлен новый рекорд - время работы двигателя 354 секунды оказалось самым длительным временем работы для Raptor 3 на стенде Raptor и всего на 20 секунд меньше рекорда Raptor за всю историю.

"Однако не все испытания прошли безупречно. Запуск Raptor 3 на вертикальном стенде внезапно прервался через 40 секунд из-за взрывного отключения", - отмечается в статье.

При этом не исключено, что это был не неудачный запуск, а один из тестов, предполагавших намеренное доведение двигателя до отказа. Однако на этом стенде в течение дальнейшей недели никаких запусков не наблюдалось.