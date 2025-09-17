https://news.day.az/world/1781061.html В Стамбуле стартовал TEKNOFEST Крупнейший в Турции фестиваль технологий и инноваций - TEKNOFEST - сегодня открыл свои двери для посетителей в Стамбуле. Как передает Day.Az, фестиваль проходит в аэропорту Ататюрка и продлится с 17 по 21 сентября.
Крупнейший в Турции фестиваль технологий и инноваций - TEKNOFEST - сегодня открыл свои двери для посетителей в Стамбуле.
Как передает Day.Az, фестиваль проходит в аэропорту Ататюрка и продлится с 17 по 21 сентября.
В этом году зарегистрировано рекордное количество участников - 565 тысяч команд и 1 миллион 100 тысяч человек представят свои проекты в различных конкурсах.
Победившие команды получат в общей сложности 65 миллионов турецких лир в качестве призов и более 85 миллионов лир материальной поддержки.
Посещение фестиваля бесплатное, однако требуется онлайн-регистрация.
Мероприятие будет открыто для гостей ежедневно с 09:00 до 19:00.
