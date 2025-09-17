В Стамбуле стартовал TEKNOFEST

Крупнейший в Турции фестиваль технологий и инноваций - TEKNOFEST - сегодня открыл свои двери для посетителей в Стамбуле.

Как передает Day.Az, фестиваль проходит в аэропорту Ататюрка и продлится с 17 по 21 сентября.

В этом году зарегистрировано рекордное количество участников - 565 тысяч команд и 1 миллион 100 тысяч человек представят свои проекты в различных конкурсах.

Победившие команды получат в общей сложности 65 миллионов турецких лир в качестве призов и более 85 миллионов лир материальной поддержки.

Посещение фестиваля бесплатное, однако требуется онлайн-регистрация.

Мероприятие будет открыто для гостей ежедневно с 09:00 до 19:00.