Toyota представила 17-местный электромобиль

Компания Toyota представила в Японии новый электромобиль e-Palette, это многоцелевой микроавтобус, который предназначен для различных транспортных задач.

Как передает Day.Az, подробностями о новинке поделилась пресс-служба автопроизводителя.

Toyota e-Palette имеет просторный салон, большую площадь остекления, низкий пол, широкие раздвижные двери и функцию регулировки высоты пола, которая позволяет пассажирам с ограниченными возможностями осуществлять посадку-высадку без посторонней помощи.

Длина Toyota e-Palette составляет 4950 мм, ширина - 2080 мм, высота - 2650 мм. Электромобиль рассчитан на 17 человек, включая водителя. В пассажирском отсеке предусмотрено четыре фиксированных посадочных места, еще три откидных сиденья располагаются напротив раздвижной двери.

Представители Toyota рассказали об одном из сценариев использования e-Palette. К примеру, утром микроавтобус используется для перевозки пассажиров, днем он заряжается и выполняет функцию мобильного магазина, а вечером в нем обустраивается кинозал. Машины будут выпускаться под заказ и с различными опциями по запросу клиента. Toyota e-Palette имеет один электромотор мощностью 204 л.с., батарея емкостью 72,82 кВт·ч позволяет проехать на одном заряде до 250 км. Заявлено, что к 2027 году Toyota планирует оснастить e-Palette автопилотом четвертого уровня. Цена новинки составляет 29 млн иен.