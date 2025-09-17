ФИФА выделит рекордные суммы клубам за ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) выплатит клубам рекордные 355 млн долларов компенсаций за участие игроков в матчах квалификации и финальной стадии чемпионата мира 2026 года, передает Day.Az.

"Согласно обновленному меморандуму о взаимопонимании, подписанному Международной федерацией футбола (ФИФА) и Ассоциацией европейских клубов (ECA) в марте 2023 года, клубы, которые отпустят игроков для участия в чемпионате мира по футболу-2026, получат в общей сложности 355 млн долларов", - говорится в заявлении на официальном сайте ФИФА.

По сравнению с предыдущим мировым первенством, прошедшим в 2022 году в Катаре, выплаты в рамках программы увеличились на 70%, став рекордными. Напомним, на ЧМ-2022 ФИФА распределила между 440 командами 209 млн. Столько же получили 416 клубов, отпустивших своих игроков на чемпионат мира 2018 года. За чемпионат мира 2014 года в Бразилии сумма выплат составила 70 млн, за чемпионат мира 2010 года в ЮАР, на котором программа поддержки клубов применялась впервые, - 40 млн.

Также в ФИФА отметили, что впервые с момента запуска Программы клубных льгот (CBP) изменены принципы распределения: теперь выплаты будут получать все клубы, чьи футболисты выходили на поле либо в отборочных матчах, либо в финальной стадии турнира. Ранее компенсация выплачивалась только тем командам, чьи игроки дошли до финальной стадии чемпионата мира.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире примут участие рекордное количество команд - 48. Всего турнир будет состоять из 104 матчей. Первый матч турнира состоится 11 июня в Мехико на стадионе "Ацтека", финальная встреча пройдет 19 июля в американском штате Нью-Джерси на "Метлайф Стэдиум". Матч за бронзу состоится в Майами.