Иран пригрозил МАГАТЭ

В случае враждебных действий против Ирана, соглашение с МАГАТЭ будет приостановлено.

Как передает Day.Az, об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Бегаи.

"Мы настаиваем на том, чтобы МАГАТЭ выполняло исключительно свои технические обязанности. Ни одна страна не может заставить Иран выполнять соглашение, в котором была изменена его основная суть", - подчеркнул представитель МИД Ирана.

Он также отметил, что, когда Иран говорит о враждебном шаге, то, в частности, понимается, возобновление санкций со стороны европейских стран.