На Земле ожидаются магнитные бури

На Земле 17 сентября возможны слабые магнитные бури.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка - высокие риски геомагнитных возмущений и слабых магнитных бурь из-за сохраняющейся высокой скорости солнечного ветра", - говорится на сайте лаборатории.

При этом ученые отмечают, что вспышечная активность в течение дня будет повышенной с возможностью умеренного роста. Также высоки риски геомагнитных возмущений.