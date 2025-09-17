https://news.day.az/society/1781048.html На Земле ожидаются магнитные бури На Земле 17 сентября возможны слабые магнитные бури. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
На Земле 17 сентября возможны слабые магнитные бури.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка - высокие риски геомагнитных возмущений и слабых магнитных бурь из-за сохраняющейся высокой скорости солнечного ветра", - говорится на сайте лаборатории.
При этом ученые отмечают, что вспышечная активность в течение дня будет повышенной с возможностью умеренного роста. Также высоки риски геомагнитных возмущений.
