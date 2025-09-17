Запад обеспокоен ростом цифрового надзора в Великобритании

Власти Великобритании активизировали внедрение искусственного интеллекта и технологии распознавания лиц в работу правоохранительных органов, а также усилили цензуру в интернете.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Как заявил изданию представитель британского Министерства науки, инноваций и технологий, ведомство "не собирается извиняться" за усиление цифрового контроля над населением, поскольку власти "сосредоточены на национальной безопасности, а не на ненужном вмешательстве".

"Не зашла ли Великобритания слишком далеко со своим цифровым контролем?" - задается вопросом NYT.