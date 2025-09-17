https://news.day.az/economy/1781030.html В Центробанке Азербайджана назвали профицит текущего счета платежного баланса Профицит текущего счета платежного баланса Азербайджана за первое полугодие 2025 года составил 2,3 миллиарда долларов США. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров на брифинге, посвящённом представлению платежного баланса.
В Центробанке Азербайджана назвали профицит текущего счета платежного баланса
Профицит текущего счета платежного баланса Азербайджана за первое полугодие 2025 года составил 2,3 миллиарда долларов США.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров на брифинге, посвящённом представлению платежного баланса.
"Таким образом, в текущем счёте зафиксировано положительное сальдо на уровне 6,3 процента ВВП", - отметил он.
