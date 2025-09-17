https://news.day.az/officialchronicle/1781060.html Президент Ильхам Алиев поздравил клуб «Карабах» с первой победой в основном этапе Лиги чемпионов - ФОТО Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своих страницах в социальных сетях публикацией по случаю первой победы футбольного клуба "Карабах" на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, сообщает в среду Day.Az. Глава государства поздравил клуб "Карабах". Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев поздравил клуб «Карабах» с первой победой в основном этапе Лиги чемпионов - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своих страницах в социальных сетях публикацией по случаю первой победы футбольного клуба "Карабах" на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, сообщает в среду Day.Az.
Глава государства поздравил клуб "Карабах".
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре