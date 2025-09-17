Президент Ильхам Алиев поздравил клуб «Карабах» с первой победой в основном этапе Лиги чемпионов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своих страницах в социальных сетях публикацией по случаю первой победы футбольного клуба "Карабах" на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, сообщает в среду Day.Az.

Глава государства поздравил клуб "Карабах".

