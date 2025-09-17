https://news.day.az/world/1781085.html В Китае столкнулись два летающих автомобиля - ВИДЕО В Китае столкнулись два летающих автомобиля. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. ДТП XXI века случилось на репетиции авиашоу в Чанчуне. Представляем вашему вниманию данное видео:
В Китае столкнулись два летающих автомобиля - ВИДЕО
В Китае столкнулись два летающих автомобиля.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
ДТП XXI века случилось на репетиции авиашоу в Чанчуне.
Представляем вашему вниманию данное видео:
