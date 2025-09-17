США вводит плату за регистрацию в лотерее по грин-карте

Госдепартамент США объявил о введении новой платы в 1 доллар за регистрацию в лотерее по грин-карте (программа "Diversity Immigrant Visa" - лотерейная программа США по получению иммиграционных виз).

Как передает Day.Az со ссылкой на Nepyork, окончательное постановление было опубликовано в федеральном реестре. Плата будет взиматься электронно в момент регистрации, а по оценкам ведомства, эта мера принесет около 25 миллионов долларов.

Ранее расходы на проведение лотереи включались в плату за подачу заявления, которая составляет 330 долларов и оплачивается только победившими участниками. Теперь 1 доллар будут платить все зарегистрированные, что позволит распределить расходы и снизить количество фиктивных регистраций.

Новое правило вступит в силу для лотереи 2027 года, регистрация на которую ожидается в первой неделе октября 2025 года. Подробности о сроках подачи заявлений, критериях участия и списке стран будут опубликованы на сайте Госдепартамента и в федеральном реестре.