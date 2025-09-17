Расширен перечень структур, участвующих в подготовке энергобаланса Азербайджана

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в решение от 1 мая 2024 года "Об утверждении Правил подготовки, утверждения и контроля за исполнением энергетического баланса".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал новое постановление в связи с этим.

Согласно поправкам, расширен состав рабочей группы по "энергетическому балансу" в Азербайджане.

В рабочую группу, созданную для подготовки проекта "энергетического баланса" и контроля за его исполнением, вошли министерство экономики, министерство финансов, Государственный комитет по статистике, Государственная нефтяная компания, ОАО "Азерэнержи", ОАО "Азеришыг" и ОАО "Азеристиликтаджхизат", а также Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.