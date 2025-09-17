Раскрыта стоимость самой мощной портативной консоли на рынке

Китайская компания GDP раскрыла стоимость мощной портативной консоли Win 5, которая оказалась ниже прогнозируемой. Об этом сообщает WCCFTech, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В рамках предзаказа Win 5 будет доступна по цене от 8699 до 12999 юаней (от 100,8 до 150,6 тыс. руб.). Базовая розничная стоимость стартует с 9999 юаней. Модель оснащена APU Ryzen AI Max 385, 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 1 ТБ.

Версия с процессором Ryzen AI Max+ 395, 16 ядрами и графикой Radeon 8060S (2560 потоковых процессоров) оценена в 11500 юаней и комплектуется SSD на 2 ТБ. Флагманская модификация с 64 ГБ ОЗУ и SSD объемом 4 ТБ обойдется покупателям в 14999 юаней.

Компания также представила внешний аккумулятор стоимостью 499 юаней. Встроенной батареи у Win 5 нет: питание обеспечивается подключаемым модулем, который можно закрепить на корпусе или подключить кабелем. Однако при энергопотреблении APU до 70 Вт даже батарея на 80 Вт*ч имеет ограниченную практическую ценность.