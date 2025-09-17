Азербайджан будет представлен на Х Международном кинофестивале Baiqonyr в Казахстане

Сотрудник Союза кинематографистов Азербайджана (AKİ), кинокритик, заместитель председателя Гильдии кинокритиков и киноведов Азербайджана Айгюн Асланлы примет участие в качестве члена жюри в конкурсной секции "Дебютный полнометражный художественный фильм" на Х кинофестивале Baiqonyr (Байконур), который пройдет 20-26 сентября в городе Алматы (Казахстан), сообщили Day.Az в пресс-службе AKİ.

Айгюн Асланлы также выступит с лекцией на тему "Женщины, говорящие правду, фильмы как память" на дискуссиях в рамках IV Форума кинокритиков и киноведов стран СНГ, посвящённых теме женщин в документальном кино. В своём выступлении она расскажет о женщинах-авторах и о том, как женская тематика отражается в азербайджанском документальном кино.

Кроме того, на фестивале, который в этом году отмечает своё десятилетие, Азербайджан будет представлен также в секции "Лучший короткометражный фильм". Страну представит режиссёр Азер Гулиев с фильмом "Как будто тебя нет", а в составе жюри NETPAC - режиссёр и менеджер международных проектов Союза кинематографистов Азербайджана Афаг Юсифли.