https://news.day.az/economy/1781137.html Обновляется расписание рейсов пассажирского поезда Баку–Габала–Баку - ФОТО В связи с осенне-зимним сезоном обновляется расписание рейсов пассажирского поезда Баку-Габала-Баку. Как сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", с 11 октября поезд будет отправляться из Баку в Габалу только по субботам, а из Габалы в Баку - только по воскресеньям.
Обновляется расписание рейсов пассажирского поезда Баку–Габала–Баку - ФОТО
В связи с осенне-зимним сезоном обновляется расписание рейсов пассажирского поезда Баку-Габала-Баку.
Как сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", с 11 октября поезд будет отправляться из Баку в Габалу только по субботам, а из Габалы в Баку - только по воскресеньям.
"Информацию о билетах и расписании движения можно получить на нашем сайте (www.ady.az), в приложении "ADY Mobile", а также в круглосуточном колл-центре 1822", - отмечается в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре