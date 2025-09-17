В связи с осенне-зимним сезоном обновляется расписание рейсов пассажирского поезда Баку-Габала-Баку.

Как сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", с 11 октября поезд будет отправляться из Баку в Габалу только по субботам, а из Габалы в Баку - только по воскресеньям.

"Информацию о билетах и расписании движения можно получить на нашем сайте (www.ady.az), в приложении "ADY Mobile", а также в круглосуточном колл-центре 1822", - отмечается в сообщении.