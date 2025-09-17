Казахстан и Азербайджан едины в вопросах межрелигиозного сотрудничества

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на полях VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий провел встречу с председателем Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде.

Как передает в среду Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан и Азербайджан придерживаются схожих позиций по вопросам развития межрелигиозного диалога и укрепления доверия между народами и государствами.

"Общее стремление содействовать межрелигиозному взаимопониманию и взаимодействию станет прочным фундаментом для долгосрочного партнерства между нашими странами", - подчеркнул Президент.