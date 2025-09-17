https://news.day.az/politics/1781138.html Казахстан и Азербайджан едины в вопросах межрелигиозного сотрудничества - Токаев Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на полях VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий провел встречу с председателем Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде. Как передает в среду Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на полях VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий провел встречу с председателем Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде.
Как передает в среду Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан и Азербайджан придерживаются схожих позиций по вопросам развития межрелигиозного диалога и укрепления доверия между народами и государствами.
"Общее стремление содействовать межрелигиозному взаимопониманию и взаимодействию станет прочным фундаментом для долгосрочного партнерства между нашими странами", - подчеркнул Президент.
