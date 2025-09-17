В Лос-Анджелесе засняли закат, который нельзя пропустить

В Лос-Анджелесе засняли закат, который нельзя пропустить.

Как передает Day.Az, жители делились кадрами, когда небо окрасилось в яркие оттенки оранжевого и розового.

Город будто на мгновение погрузился в сказку, и все спешили запечатлеть его на фото.