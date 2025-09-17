https://news.day.az/world/1781181.html В Лос-Анджелесе засняли закат, который нельзя пропустить - ВИДЕО В Лос-Анджелесе засняли закат, который нельзя пропустить. Как передает Day.Az, жители делились кадрами, когда небо окрасилось в яркие оттенки оранжевого и розового. Город будто на мгновение погрузился в сказку, и все спешили запечатлеть его на фото.
В Лос-Анджелесе засняли закат, который нельзя пропустить - ВИДЕО
В Лос-Анджелесе засняли закат, который нельзя пропустить.
Как передает Day.Az, жители делились кадрами, когда небо окрасилось в яркие оттенки оранжевого и розового.
Город будто на мгновение погрузился в сказку, и все спешили запечатлеть его на фото.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре