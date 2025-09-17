Спутники зафиксировали аномалии в недрах Земли

Спутники GRACE, которые с 2002 по 2017 год следовали друг за другом на орбите, помогли зафиксировать необычные сдвиги массы внутри Земли - на глубине почти 2900 километров, близ границы между мантией и ядром. Хотя изменения произошли между 2006 и 2008 годами, ученые заметили их только недавно, тщательно анализируя архивные данные.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на журнале Geophysical Research Letters, по мнению исследователей, плотность некоторых пород в этих недрах внезапно возросла, что отразилось на гравитационном поле планеты.

"Это действительно новое и необычное наблюдение", - отмечает геофизик Изабель Панет из Университета Гюстава Эйфеля. По словам И.Панет, открытие помогает лучше понять сложные связи между слоями Земли: хрупкой корой, плотной мантией и частично жидким ядром. Эти связи определяют, где возникают землетрясения, как планета формирует и поддерживает магнитное поле и многое другое.

Спутники GRACE измеряли расстояние между собой с точностью до миллиметра. Когда один из спутников испытывал притяжение со стороны массивных масс, например горных цепей или плотных слоев мантии, он слегка отдалялся, а затем снова сближался с ведомым спутником. Эти крошечные колебания позволяли фиксировать изменения массы на поверхности и глубоко под ней. Обычно с их помощью отслеживали таяние ледников и уменьшение грунтовых вод, но оказалось, что GRACE может заглянуть и в недра планеты.

В 2007 году ученые обнаружили странный сигнал над Атлантическим побережьем Африки. Поскольку поверхностные воды не объясняли его, источник, по мнению Панет, должен находиться в недрах Земли: "Он должен исходить из очень большой глубины".

Исследователи предполагают, что минерал перовскит, содержащийся в нижней мантии, изменил структуру под давлением. Это повысило плотность и массу пород, вызвав их смещение. Соседние слои также сместились, и эффект мог распространиться до границы ядра и мантии, где произошло небольшое деформирование порядка 10 сантиметров. Эти микродвижения могли изменить течение жидкого ядра и вызвать необычные колебания магнитного поля.

"Это открытие интригующее. Впервые у нас есть доказательства того, что процессы в основании мантии могут происходить достаточно быстро, чтобы их можно было отслеживать", - говорит сейсмолог Барбара Романович из Калифорнийского университета.

Панет и команда будут продолжать мониторинг при помощи спутников-преемников GRACE, чтобы выяснить, происходят ли новые глубокие изменения в недрах Земли. Это исследование открывает новые возможности для понимания того, как внутренние процессы планеты могут влиять на землетрясения, вулканическую активность и магнитное поле.