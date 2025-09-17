В Турции нашли древнюю посуду с изображением человеческого лица

Археологи, работающие в центральной части Турции, обнаружили фрагмент керамики с изображением человеческого лица, возраст которого составляет почти 5000 лет. Это открытие, сделанное в ходе продолжающихся раскопок в Гёкхёюк, доисторическом кургане в районе Сейдишехир провинции Конья, дает новое представление о ритуальных практиках и символическом искусстве ранних анатолийских цивилизаций.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, фрагмент, на котором вырезаны детали человеческого лица, включая миндалевидные глаза, дугообразные брови и выпуклый нос, был найден в ходе третьего года возобновленных раскопок под руководством доцента Рамазана Гюндюза из кафедры археологии Университета Сельчук.

"Этот керамический фрагмент является исключительным, поскольку отражает символическое значение человеческого лица в ранних обществах. Скорее всего, он был частью церемониального сосуда, который использовался не только для повседневных дел, таких как приготовление пищи, но и в ритуалах, имевших глубокий духовный смысл", - сказал Гюндюз.

По предварительным оценкам, артефакт, вероятно, относится к раннему бронзовому веку, хотя его точный возраст будет определен с помощью радиоуглеродного анализа. Первые наблюдения показывают, что ему может быть около 5000 лет.

Гёкхёюк - один из самых значительных археологических памятников центральной Анатолии. Расположенный на площади около 5 гектаров и находящийся всего в 8 километрах от Сейдишехира, курган был впервые обнаружен в 1950-х годах известным британским археологом Джеймсом Меллаартом, наиболее известным своими новаторскими исследованиями в Чаталхёюке.

Раскопки в Гёкхёюке были первоначально проведены в период с 2002 по 2005 год после того, как в ходе строительных работ в этом районе были обнаружены погребенные артефакты. Однако систематические археологические работы были приостановлены почти на два десятилетия до 2023 года, когда они возобновились под эгидой Министерства культуры и туризма Турции в рамках общенационального проекта "Наследие для будущего".