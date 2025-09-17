В Марокко найдено новое месторождение золота

Канадская компания Aya Gold & Silver объявила об открытии нового богатого золотом месторождения на участке Ассирам, к западу от основного пояса проекта Бумедьен в провинции Тингир на востоке Марокко.

Как передает Day.Az, компания подтвердила, что результаты бурения указывают на высокую вероятность наличия перспективных запасов.

Компания в официальном заявлении подтвердила, что недавние буровые работы выявили золотоносную минерализацию протяженностью более восьми километров. Поверхностные пробы показали концентрацию 12,2 грамма золота на тонну и 4,1% меди, что было названо "качественным прорывом", открывающим новые перспективы для геологоразведки в регионе, пишет марокканская электронная газета Akhbarona.