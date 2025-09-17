В селе Дашбулаг Ходжалинского района к концу года построят 58 домов

В рамках медиатура "По следам визита Президента", организованного в Карабах, на этот раз представители СМИ посетили село Дашбулаг Ходжалинского района, которое 15 сентября посетил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Как передает Day.Az со ссылкой на карабахское бюро Trend, начальник отдела по связям с общественностью Службы по восстановлению, строительству и управлению в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы сообщила журналистам, что в селе Дашбулаг восстановлены линии электропередачи протяженностью 20 километров, а также газовые линии, водохранилище и субартезианская скважина, установлен трансформатор, начаты работы по установке счетчиков.

Также проложена газовая линия протяженностью около 8 километров, реконструирована сеть питьевого водоснабжения, утвержден проект по прокладке линий связи и началась подготовка строительных работ. В селе также введены в строй социально-бытовые объекты, разбит парк, создана площадь флага, заасфальтированы внутрисельские дороги.

Было сообщено, что в Дашбулаге насчитывается 195 домов: 39 из них непригодны для проживания, а 156 - пригодны частично. 15 домов уже восстановлены. 58 домов будут готовы для проживания к концу этого года, а 83 дома - в следующем году. На сегодняшний день в село переехали 14 семей (72 человека).

Отметим, что село перешло под контроль Азербайджана в ходе антитеррористических мероприятий, проведенных Вооруженными силами Азербайджана в сентябре 2023 года. После этого в селе были проведены работы по восстановлению жилых домов и созданию социальной инфраструктуры.