Sony урезала характеристики PlayStation 5 и сохранила прежнюю стоимость

На европейском рынке появилась новая конфигурация базовой консоли PlayStation 5 с SSD-накопителем объемом 825 ГБ. Таким образом подтвердились слухи о намерении Sony вернуть меньший объем памяти, который использовался в первых ревизиях PS5, сообщает 3DNews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее актуальные версии консоли PlayStation 5 (Slim) поставлялись с SSD на 1 ТБ, однако компания без официального анонса вернулась к прежней спецификации, использовавшейся в PlayStation 5 (Fat). Первым на изменение обратил внимание инсайдер под ником @billbil_kun, отметивший, что на упаковке обновленных устройств указана емкость накопителя. Новая версия под индексом PS5 Digital E Chassis (CFI-2216) поступила в продажу в Европе 13 сентября и уже доступна у ритейлеров, включая Amazon.

По данным отраслевых аналитиков, снижение объема встроенного накопителя может быть связано с попыткой компании избежать очередного повышения стоимости консоли. С момента запуска в 2020 году цена PlayStation 5 дважды увеличивалась, что Sony объясняла "сложной экономической ситуацией". При этом в прошлых поколениях консоли Sony за пять лет успевали дешеветь вплоть до 50%.