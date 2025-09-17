https://news.day.az/sport/1781199.html Апелляция "Нефтчи" отклонена Апелляционный арбитражный трибунал AFFA отклонил апелляционную жалобу "Нефтчи". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, решение Дисциплинарного комитета AFFA от 3 сентября остается в силе.
Апелляционный арбитражный трибунал AFFA отклонил апелляционную жалобу "Нефтчи".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, решение Дисциплинарного комитета AFFA от 3 сентября остается в силе.
Напомним, что игрок "Нефтчи" Игорь Рибейро получил красную карточку за агрессивное поведение (удар соперника) в матче 3-го тура Misli Премьер-лиги против "Туран Товуз". По решению дисциплинарного комитета AFFA он наказан трехматчевой дисквалификацией, а "Нефтчи" назначен штраф в размере 3000 манатов.
