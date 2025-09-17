Мерц заявил о неизбежности пенсионной реформы в Германии

Пенсионная реформа в Германии неизбежна. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время дебатов в бундестаге, трансляция велась на сайте немецкого парламента, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Что касается пенсии, это означает, что контракт между поколениями должен быть пересмотрен. Перед нами стоит задача реформирования нашего социального государства. Мы обещали, и мы выполним обещание как можно скорее приступить к этой реформе", - сказал глава немецкого кабмина.

Мерц добавил, что молодое поколение граждан Германии не должно подвергаться дополнительной нагрузки из-за того, что их меньшинство. При этом, по словам канцлера, старшему поколению нужно предоставить возможность получать заслуженную пенсию.