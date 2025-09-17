https://news.day.az/society/1781109.html В Милли Меджлисе состоится конференция, посвященная Дню государственного суверенитета 19 сентября в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана состоится конференция, посвященная Дню государственного суверенитета.
19 сентября в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана состоится конференция, посвященная Дню государственного суверенитета.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов в ходе своего выступления на сегодняшнем заседании комитета.
Он отметил, что достижение суверенитета и территориальной целостности также является результатом экономических успехов.
