В Милли Меджлисе состоится конференция, посвященная Дню государственного суверенитета

19 сентября в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана состоится конференция, посвященная Дню государственного суверенитета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов в ходе своего выступления на сегодняшнем заседании комитета.

Он отметил, что достижение суверенитета и территориальной целостности также является результатом экономических успехов.