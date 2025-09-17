Nokia внедрит 5G на железных дорогах Германии

Deutsche Bahn (DB) и Nokia сделали шаг в будущее железнодорожных коммуникаций, открыв первую коммерческую сеть 5G, предназначенную специально для умных железнодорожных операций.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, новая система, работающая на частоте 1900 МГц с ядром 5G Standalone (SA), уже тестируется на полигоне цифровой железной дороги DB в Рудных горах Германии.

Сеть сочетает в себе радиостанции Nokia AirScale и ядро 5G SA с функциями самовосстановления, аварийного переключения и мониторинга в реальном времени. Это означает, что при сбое оборудования или временной потере сигнала система автоматически восстанавливается и продолжает работу без вмешательства человека.

"Deutsche Bahn хочет использовать преимущества современных телекоммуникаций на основе 5G для модернизации железнодорожной инфраструктуры. Сотрудничество с технологическими экспертами, такими как Nokia, позволяет внедрять последние инновации прямо в операционные процессы", - подчеркнул Райнер Фахингер из DB.

"Мы гордимся тем, что представляем первое в мире коммерческое решение 5G для железных дорог на полосе 1900 МГц. Это открывает новые горизонты: автоматизированное управление поездами, интеллектуальное обслуживание и умная инфраструктура станций. Этот проект задает ориентир для модернизации FRMCS по всему миру", - добавил Рольф Вернер, глава европейского подразделения Nokia.

FRMCS (Future Railway Mobile Communication System) - это обновление старой железнодорожной сети GSM-R. Если GSM-R был специализированной сетью для связи машинистов и диспетчеров, FRMCS добавляет скорость и гибкость 5G, позволяя передавать информацию мгновенно.

Простыми словами, FRMCS делает коммуникацию железнодорожного транспорта более "живой". Система выделяет приоритет для сообщений о безопасности, сокращает задержки и дает возможность диспетчерам видеть проблемы в режиме реального времени. Поезда могут двигаться ближе друг к другу, не рискуя столкновениями, а техника сама выявляет и решает мелкие неисправности, прежде чем они станут критическими.

Кроме того, FRMCS совместима с международными стандартами, что позволяет интегрировать сети в разных странах и постепенно обновлять систему по мере развития технологий 5G.

Переход на FRMCS позволит железным дорогам Европы работать быстрее, безопаснее и экономичнее. Умные сети сокращают время простоя, повышают надежность и открывают возможности для автоматизации процессов. В долгосрочной перспективе это может ускорить внедрение интеллектуальных поездов и интеграцию с другими цифровыми транспортными системами.

Nokia также работает с голландской компанией ProRail, модернизируя их железнодорожную сеть и устанавливая новое облачное ядро GSM-R с планом последующего перехода на FRMCS. По словам представителей Nokia, это позволит европейским железным дорогам заложить "основу для коммуникаций, готовых к будущему". С учетом того, что старые сети GSM-R постепенно устаревают, этот проект становится особенно актуальным, обеспечивая безопасный, быстрый и надежный переход на цифровые технологии в железнодорожной отрасли.