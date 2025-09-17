В Лондоне прошёл необычный чемпионат мира среди мойщиков окон.

Как передает Day.Az, организаторы рассказали, что профессиональные мойщики со всего мира соревновались в скорости и точности: без полос, без пятен и без пропущенных углов, вооружившись стандартными инструментами и техникой.

Соревнование превратило обычную уборку в настоящее шоу с болельщиками, таймерами и комментариями, а победитель увёз домой денежный приз в 1 000 фунтов.