В Таиланде мужчина в прямом эфире убил свою дочь

В Таиланде мужчина убил свою 11-месячную дочь и совершил самоубийство в прямом эфире в соцсетях. Как передает Day.Az, об этом 16 сентября сообщил журнал The Mirror.
"Камера засняла, как мужчина убил свою маленькую дочь в прямом эфире на Facebook, а затем покончил с собой", - говорится в материале.
Полиция подтвердила, что 21-летний Вуттисан Вонгталай повесил свою дочь Натали и свел счеты с жизнью в заброшенном отеле на Пхукете в понедельник, 15 сентября. Причиной назвали его конфликт с супругой Чиранут Трайрат.
