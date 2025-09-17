Рамиль Ахмедов выиграл золотую медаль в Мадриде - ФОТО
В столице Испании, Мадриде, прошел турнир по пауэрлифтингу "WRPF PHL Arena World Cup IFBB 2025".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Азербайджан на соревнованиях представлял Рамиль Ахмедов по специальному приглашению.
В элитном дивизионе экипировочного пауэрлифтинга спортсмен выступал в весовой категории 110 кг, показав суммарный результат 835 кг. Он занял первое место в своей категории и третье место среди абсолютных победителей.
Ахмедов справился с 312,5 кг в жиме сидя, 210 кг в жиме штанги лежа и 312,5 кг в становой тяге.
Кроме того, в жиме сидя он превзошел азербайджанский рекорд профессионального спортсмена Вусала Агаларова, установленный на отметке 311 кг.
Рамиль Ахмедов в декабре 2024 года получил травмы на Кубке мира IPL и проходил шестимесячное лечение, а последние три месяца снова вернулся к тренировкам.
