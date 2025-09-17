https://news.day.az/sport/1781093.html Азербайджан поднялся в рейтинге УЕФА после сенсационной победы "Карабаха" Азербайджан увеличил свой рейтинг УЕФА. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, это стало возможным благодаря победе "Карабаха" над "Бенфикой" в групповом этапе Лиги чемпионов. Чемпион Азербайджана обыграл португальский клуб со счетом 3:2, добавив 0,500 очка в рейтинг страны.
Азербайджан поднялся в рейтинге УЕФА после сенсационной победы "Карабаха"
Азербайджан увеличил свой рейтинг УЕФА.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, это стало возможным благодаря победе "Карабаха" над "Бенфикой" в групповом этапе Лиги чемпионов.
Чемпион Азербайджана обыграл португальский клуб со счетом 3:2, добавив 0,500 очка в рейтинг страны. Таким образом, очки Азербайджана в рейтинге достигли 21,500, и страна заняла 25-е место, опередив Словакию на 0,125 очка.
Отметим, что в рейтинге лидирует Англия с 95,450 очками.
