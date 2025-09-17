Азербайджан уверенно заявляет свое слово на международной арене

На экспертной платформе Baku Network вышел новый выпуск аналитического видеопроекта, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гостем программы стал заместитель директора Института истории имени А. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, кандидат исторических наук, известный учёный Джаби Бахрамов.

В ходе передачи было подчеркнуто, что фундаментальные вопросы, связанные с историей и национальной идентичностью Азербайджана, остаются в центре внимания.

Также были затронуты важные моменты недавней истории Азербайджана. 44-дневная Отечественная война была оценена как исторический момент единства народа, государства и армии.

"Народ сам превратился в героя. Это ярчайший пример национального героизма", - отметил Дж. Бахрамов.

Подводя итоги передачи, учёный подчеркнул, что сегодня Азербайджан уверенно заявляет своё слово на международной арене, и формирование национальной идеологии является не только исторической ответственностью, но и ключом к будущему.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи: