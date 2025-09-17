В США рассказали о планах убийцы Чарли Кирка

Подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка - Тайлер Джеймс Робинсон - первоначально планировал скрывать содеянное до собственной смерти, заявил окружной прокурор штата Юта Джефф Грей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The New York Times.

Прокурор зачитал переписку Робинсона с его соседом, "биологическим мужчиной, с которым он состоял в романтических отношениях".

"Если честно, я надеялся сохранить это в тайне до своей смерти в старости. Сожалею, что вовлек тебя во все это", - говорится в сообщении Робинсона соседу.

Грей добавил, что мать подозреваемого, по данным властей, увидела в новостях фотографию стрелявшего. Она посчитала, что он был похож на ее сына.

"Мать Робинсона поделилась с мужем своим беспокойством относительно того, что подозреваемый в стрельбе похож на Робинсона. Отец Робинсона согласился [с этим]", - рассказал прокурор.

До этого прокуратура штата Юта предъявила подозреваемому Робинсону официальные обвинения.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября. В тот день активист выступал в кампусе университета в штате Юта. Во время мероприятия в мужчину выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею. Его экстренно госпитализировали, но Кирк скончался в больнице.

Спустя несколько дней сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве - 22-летнего студента Тайлера Робинсона. Молодого человека передал полиции отец, который проработал в полиции 27 лет. Известно, что злоумышленнику не нравились политические взгляды погибшего активиста. Свою вину он не признал.