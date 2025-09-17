https://news.day.az/economy/1781032.html Стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились за первое полугодие 2025 г. За первое полугодие 2025 года стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 6,7 миллиарда долларов и достигли 77,7 миллиарда долларов.
За первое полугодие 2025 года стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 6,7 миллиарда долларов и достигли 77,7 миллиарда долларов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров на брифинге, посвящённом представлению платежного баланса.
