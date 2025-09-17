Стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились за первое полугодие 2025 г.

За первое полугодие 2025 года стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились на 6,7 миллиарда долларов и достигли 77,7 миллиарда долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана Самир Насиров на брифинге, посвящённом представлению платежного баланса.

