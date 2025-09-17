https://news.day.az/society/1781027.html В Азербайджане сохраняется дождливая погода Обнародована фактическая погода на 17 сентября. Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в некоторых районах страны прошли ливни. В Сумгайыте, Дашкесане, Нафталане, Гёйгёле, Сарыбаше (Гах), Шамкире, Грызe, Евлахе, Лерике и Гёйчае наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.
В Азербайджане сохраняется дождливая погода
Обнародована фактическая погода на 17 сентября.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в некоторых районах страны прошли ливни.
В Сумгайыте, Дашкесане, Нафталане, Гёйгёле, Сарыбаше (Гах), Шамкире, Грызe, Евлахе, Лерике и Гёйчае наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре