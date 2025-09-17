В Азербайджане сохраняется дождливая погода

Обнародована фактическая погода на 17 сентября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в некоторых районах страны прошли ливни.

В Сумгайыте, Дашкесане, Нафталане, Гёйгёле, Сарыбаше (Гах), Шамкире, Грызe, Евлахе, Лерике и Гёйчае наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.