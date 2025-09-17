Иностранные инвестиции в экономику Азербайджана возросли

За январь-август этого года в основной капитал из иностранных финансовых источников было направлено 2,622 млрд манатов инвестиций.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Госкомстате Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель вырос на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из иностранных источников в основной капитал было направлено 1,933 млрд манатов в нефтегазовый сектор и 688,5 млн манатов - в ненефтегазовый сектор. По сравнению с первыми восьмью месяцами 2024 года объём иностранных инвестиций в основной капитал в нефтегазовом секторе Азербайджана увеличился на 19,2 процента, а в ненефтегазовом секторе - в 2,2 раза.

Следует отметить, что в январе-августе 2025 года за счет всех источников финансирования в развитие экономики и социальной сферы страны было инвестировано 11,374 млрд манатов, что на 0,2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, сократился на 16,6%, а объем инвестиций, направленных в ненефтегазовый сектор, увеличился на 8%. 5,8 млрд манатов или 51% от общего объема инвестиций пришлось на производственные сферы, 3,820 млрд манатов (33,6%) - на сферу услуг и 1,754 млрд манатов (15,4%) - на строительство жилых зданий.

52,3% от общего объема инвестиций было вложено госсектором, 47,7% - негосударственным сектором. 79% инвестиций было направлено на строительно-монтажные работы. Стоимость инвестиций в основной капитал за счет внутренних источников составила 77 процентов от общего объема инвестиций.